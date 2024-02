1 Stjepan Cuka bei der Arbeit. Foto: rb

Der kroatische Designer Stjepan Cuka stellt in den Wagenhallen seine Kollektion vor. Dabei geht es ihm um mehr als das Präsentieren von Mode.











Link kopiert



Klamotten alleine genügen nicht. Das Präsentieren von Mode war schon immer eine Inszenierung. Bereits als am 12. Februar 1858 Charles Frederick Worth in seinen Pariser Modesalon in die Rue de la Paix einlud, wurde dort nicht nur die Mode zur Schau gestellt. Es gab Tee und Gebäck, ein Orchester spielte.