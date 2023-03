16 Giusy Lamattina bietet frischen Trüffel und Produkte daraus an. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Auf der Frühjahrsausgabe der Kulinart-Messe gibt es bis Sonntag noch allerlei Spezialitäten aus der Region und darüber hinaus. Unter den vielen neuen Ausstellern sind die Bottega del Tartufo, die Sardinenbar sowie einige Kleinbrauereien.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Gut fürs Stammpublikum, stressig für die Organisatorin der Kulinart: Normalerweise ist Conny Krenn darauf bedacht, dass 20 Prozent der Aussteller auf der Genuss- und Lifestyle-Messe im Cannstatter Römerkastell neu am Start sind. Weil aber diesmal einige bekannte Namen ausgesetzt haben, handelt es sich bei der Frühjahrsausgabe, die noch bis Sonntagabend geht, zur Hälfte um Neuheiten. „Aber es tut sich ja auch einiges in Stuttgart“, sagt Krenn, die zwischen vielen internationalen Spezialitäten auch gerne einen regionalen Bezug hat.

Neu für Feinschmecker: Frischer Trüffel und Sardinen aus der Dose

Eine der lokalen Neuheiten ist die Bottega del Tartufo, die Ende Oktober in der Calwer Passage als einzige in Deutschland geöffnet hat. Inhaberin Giusy Lamattina kann sich über reges Interesse an ihrem Stand freuen. Außer allerlei Produkten aus der edlen Knolle gibt es dort auch frischen Sommertrüffel, das Gramm für 1,60 Euro. Ihr Angebot hat ich inzwischen so gut rumgesprochen, dass sie schon einen treuen Kundenstamm für die teure Spezialität habe, aber: „Die Frequenz könnte höher sein“, sagt sie. Vielleicht helfen ja die kleinen Frühlingsfeste, die jetzt jeden Samstag in der Calwer Passage stattfinden.

Ein Pre-Opening können Markus Konrad und Helmut Honold auf der Kulinart feiern. Eigentlich wollten sie ihre Sardinenbar am Rande des Bohnenviertels schon längst geöffnet haben, aber baurechtliche Bestimmungen verzögern das Projekt. Rund 80 von insgesamt 250 Produkten, hauptsächlich eben Sardinen, aber auch Muscheln, Thunfisch und noch mehr aus dem Meer, bieten sie auf der Messe an. Die hübschen bunten Dosen werden gleich stapelweise von den Besuchern eingepackt. Schräg gegenüber kommt es weniger auf die Verpackung an: Die Schinkenmanufaktur Singer aus Horb, ein Familienbetrieb seit 1938, hat sich vor zwei Jahren auf Rohschinken und Rohwurst spezialisiert. Geräuchert wird im historischen Gewölbekeller in einem gemauerten Rauchturm, wie Mitinhaber Moritz Blank erzählt.

Süßes aus England und Saures aus Großbottwar

Wer sich weder für Fisch noch Fleisch begeistern kann – auf der Kulinart gibt es auch viel Süßes und sogar Genießbares aus England. Dorit Wilhelm stellt unter dem Dach ihres Fine Food Trade seit Jahren immer wieder andere Kooperationspartner vor. Diesmal zum Beispiel neben den Fudges genannten Karamellbrocken auch Vanillepasten von Little Pod. Als Dank für ihren Einsatz als Botschafterin für britische Spezialitäten ist Wilhelm zum Empfang von King Charles in Hamburg eingeladen. Süßes oder Saures? Bitteschön! Das Hofgut Loh aus Großbottwar ist mit Essig und Balsamico vertreten. Die Chefin Sophie Rimmele berichtet, dass auf den insgesamt 90 Hektar des landwirtschaftlichen Betriebs zu einem geringen Teil Wein wächst, aus dem zwei Weinessig- und zwei recht fruchtige Balsamico-Sorten gewonnen werden.

Kaffeebier aus der Kleinbrauerei

Aber natürlich gibt es auf der Kulinart auch Flüssiges, das noch besser pur genossen werden kann, neben Wein, Gin oder Likören verschiedene Biersorten. Die Kleinbrauereien Cannstatter Keller, Rossknecht, Hey Joe und Singhbräu schenken gemeinsam aus. Der Vater des Geschäftsführers von Singhbräu stammt aus Nordindien, wie sein Kompagnon Danilo Paulus den Markennamen erklärt. Die beiden jungen Braumeister haben für ihre 0,33-Literflaschen gleich nach der Gründung 2018 einen Nachhaltigkeitspreis für geringen Glasverbrauch bekommen. Ihre Bierspezialitäten werden in ausgesuchten Locations wie dem Vhy, Maulwurf und Gottlieb angeboten. Oder bei Mókuska, denn in Kooperation mit der Stuttgarter Rösterei hat Singhbräu ein Kaffeebier kreiert. Über den Austausch und die gemeinsame Präsentation auf der Kulinart sagt Danilo Paulus: „So eine Zusammenarbeit wäre unter größeren Brauereien kaum denkbar.“