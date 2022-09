Kürbis-Regatta in Ludwigsburg

Foto: Werner Kuhnle

Bei der Regatta im Blühenden Barock haben am Samstag die Vorläufe stattgefunden. Mit dabei waren erstmals auch Kürbiszüchter.















Mit viel aufmunterndem Beifall haben etwa 150 Schaulustige am Samstagmittag die Bemühungen der 35 Kanuten bei der diesjährigen Kürbis-Regatta in Ludwigsburg honoriert. Vor der Kulisse des Barockschlosses suchten Männer, Frauen und erstmals auch vier Kürbiszüchter nach zweijähriger Corona-Pause wieder ihre Zeitschnellsten auf der etwa 30 Meter langen Strecke um den halben Südgartensee im Blühenden Barock. Die elf schnellsten Männer und die acht schnellsten Frauen qualifizieren sich für die Finalläufe am Sonntag.

Begleitet werden die Kanuten in den circa 250 bis 300 Kilogramm schweren ausgehöhlten Kürbissen jeweils von einem DLRG-Mitglied. „Wenn mal Wasser in den Kürbis kommt, steigt die Gefahr zu kentern“, erklärt Alisa Käfer vom Organisationsteam. Die Kürbis-Regatta geht zurück auf eine Idee aus der ZDF-Sendung „Wetten, dass“ aus dem Jahr 2007.