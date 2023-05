1 Wenn lesbische Paare in Baden-Württemberg Eltern werden wollen, stehen sie vor teils demütigenden Hürden. Foto: imago/

Melanie und Katarina Weber aus dem Rems-Murr-Kreis sind lesbisch – und wollen ein Kind. Dank moderner Medizin ist das eigentlich kein Problem. Doch die Reise zu ihrem Wunschkind war steinig und teuer. Auch weil sie in Baden-Württemberg leben.









Gemeinsam Kinder zu bekommen war der größte Wunsch von Melanie (35) und Katarina Weber (31) aus dem Rems-Murr-Kreis. Seit August letzten Jahres sind sie zwar Eltern eines Sohnes, doch der Weg dorthin war teuer und teilweise demütigend. Denn sie sind homosexuell – und somit den heterosexuellen Paaren in der Kinderwunschbehandlung nicht gleichgestellt. Zudem leben sie in einem Bundesland, das das Kinderkriegen abseits der Norm finanziell nicht unterstützt. Ihre richtigen Namen wollen beide Frauen nicht in der Zeitung lesen. Denn in ihrer Stadt, unter Kollegen oder sogar im Freundeskreis versteht nicht jeder ihre Situation.