Kündigung in Ludwigsburg

7 Kehraus an der Leonberger Straße: Der Second-Hand-Laden ist ausgeräumt, die Waren sind zwischengelagert. Foto: Simon Granville

Händeringend sucht die Stiftung Invitare nach Ersatzräumen für ihren Second-Hand-Shop in Ludwigsburg. Mittlerweile musste sie den Laden räumen – und steht immer noch ohne Perspektive da.









Ludwigsburg - Stefanie Hecht-Weber, Gerrit Vesper und Siegfried Dannwolf vom Vorstand und vom Stiftungsrat der Invitare-Stiftung stehen im leeren Laden an der Leonberger Straße. An der Wand lehnt ein Müllsack. Einsam steht ein Schaukelpferd im Raum, auf dem ein Teddy kauert. Es ist tatsächlich so weit gekommen: Die Kleider, die Spielsachen, die Bücher und Kinderwagen – alles weg.