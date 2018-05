Kuba Drei Überlebende nach Flugzeugabsturz

Von red/AFP 18. Mai 2018 - 20:21 Uhr

In Kuba ist ein Flugzeug mit 104 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación stürzte kurz nach dem Start ab. Drei Menschen haben überlebt.

Havanna - Eine Boeing 737 der staatlichen Fluggesellschaft Cubana mit 104 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern ist beim Start am internationalen Flughafen Jose Marti in Havanna abgestürzt. Das staatliche Fernsehen und Webseiten berichteten, die Passagiermaschine sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguín gewesen und am Freitag zwischen dem Flughafen im Süden Havannas und der nahegelegenen Stadt Santiago de las Vegas verunglückt.

Drei Menschen haben staatlichen Medien zufolge den Flugzeugabsturz in Kuba überlebt. Sie schwebten nach dem Absturz in Lebensgefahr und seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung „Granma“ am Freitag.

Das Flugzeug lag in einem Feld

Das Flugzeug lag in einem Feld, schien schwer beschädigt zu sein und zu brennen. Feuerwehrleute spritzten Wasser auf die Wrackteile. Rettungskräfte und Regierungsvertreter suchten den Absturzort auf, darunter der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel. Bewohner der ländlichen Gegend sagten, sie hätten gesehen, wie einige Überlebende von Rettungswagen weggefahren worden seien.

Das Flugzeug war von Cubana geleast worden. Die Fluggesellschaft hatte mehrere ihrer veralteten Maschinen in den vergangenen Monaten wegen mechanischer Probleme aus dem Betrieb genommen.