Der Hof des Ludwigsburger Schlosses ist am Samstag bei den KSK Music Open zur Partyzone geworden. Rund 7500 Techno-Fans haben unter dem Motto „Crown of Sound“ getanzt, was die Schuhe hergeben. Kooperationspartner bei dem Event war das „Amore Festival“, dessen Wurzeln in Italien liegen. Zu Gast in Ludwigsburg waren DJs wie Maceo Plex und Jan Blomqvist. Zum Abschluss stand mit Sven Väth einer der Szene-Pioniere an den Reglern. Garniert wurde das Ganze am Abend mit einer Lasershow an der Fassade des Schlosses. Von 14 bis 23 Uhr wurde ausgelassen gefeiert. Wermutstropfen war der Regen, der gegen 20 Uhr einsetzte. Foto: Jürgen Bach