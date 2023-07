1 Geburtstag im Doppelpack. Einen Monat nach Haakon wird auch Mette-Marit 50. Das Paar will gemeinsam am 25. August feiern. Foto: KatrineAanensen/Shutterstock

Der norwegische Kronprinz Haakon kann sich zu seinem 50. Geburtstag über zahlreiche Glückwünsche freuen. Die skandinavischen Königshäuser veröffentlichten an seinem Ehrentag rührende Erinnerungsbilder. Es zeigt, wie eng die royalen Familien verbunden sind.









Zum 50. Geburtstag hat Kronprinz Haakon von Norwegen heute bereits zahlreiche Glückwünsche erhalten. Nicht nur das norwegische Königshaus gratulierte via Instagram - auch die übrigen skandinavischen Königsfamilien sendeten virtuelle Glückwünsche. Die Königshäuser sind eng verbunden, was sich in den rührenden Geburtstagsgrüßen widerspiegelt. Und auch etliche Untertanen haben bereits an ihren künftigen König gedacht.