6 Energiezentrale und Quartiersparkhaus in einem – und ein Eyecatcher dazu: das Q 16 mit seiner Nordfassade. Mehr Einblicke erhalten Sie in der Bildergalerie. Foto: Zooey Braun/Zooey Braun

Das Q 16 dient nicht nur als Parkhaus für das künftige Neckarpark-Quartier, sondern gleichzeitig als nachhaltige Energiezentrale. Es kann aber noch viel mehr! Eine Kritik.









Wenn Gebäude mehrere Dinge gleichzeitig können, spricht man in der Architektur neuerdings von Hybriden oder von Mixed-Use-Bauten. In jüngster Zeit kommen immer kühnere Kombinationen vor: Im nordrhein-westfälischen Oberhausen etwa gibt es einen backsteinernen Verwaltungsbau, der von einem gläsernen Gewächshaus gekrönt wird. In den Büroräumen unten helfen Sachbearbeiter des Jobcenters Oberhausen ihren Kunden, Alg-II-Anträge auszufüllen, drüber reifen Erdbeeren. In Kopenhagen geht es noch verwegener zu. Dort haben eine Müllverbrennungsanlage und eine künstliche Skipiste auf weltweit einmalige Weise in einem Gebäude zusammengefunden.