Kritik von Hebammen: In Baden-Württemberg gibt es mehr Geburten per Kaiserschnitt

In Baden-Württemberg gibt es mehr Geburten per Kaiserschnitt

1 Geht es nach den Zahlen, wird die Geburt auf dem OP-Tisch immer beliebter: Die Kaiserschnittrate in Baden-Württemberg ist gestiegen. Foto:

Per Skalpell geplant und minutenschnell kommt heute schon jedes dritte Kind im Land zur Welt. Während Ärzte den Trend gelassen sehen, sehen Hebammen in der Aufklärung von Schwangeren ein Defizit.











Link kopiert



Hauptsache, das Kind kommt gesund zur Welt – so wünschen es sich wohl die meisten werdenden Eltern. Doch es bleibt die Frage, auf welchem Weg dies wohl am besten gelingen kann: per Kaiserschnitt oder mit einer natürlichen Geburt? Geht es nach den Zahlen, wird die Geburt auf dem OP-Tisch hierzulande immer beliebter: Die Kaiserschnittrate in Baden-Württemberg ist wieder gestiegen, vermeldet die Techniker-Krankenkasse.