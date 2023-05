9 Bilder, die polarisieren können: Steff Ochs und Frank Bayh arbeiten mit Versatzstücken aus Querdenkerreden und Verschwörungstheorien. Foto: Frank Bay und Steff Ochs

Eine Verschwörungstheoretikerin mit David-Stern, eine Querdenkerin an der „Deutschen Reichsgrenze“– wer hinter den Plakaten im Stuttgarter Züblin-Parkhaus steckt.









Stuttgart - Diese jungen Frauen ziehen Blicke an: Die eine trägt Arztkittel und Motorradhelm auf den weißblonden Kräusellocken. Auf dem Ärmel ein Davidstern mit dem Wort „ungeimpft“, an der Brust ein Namensschild „Anne-Sophie Frank-Scholl“. Eine andere – oder ist es dasselbe? – steht vor der maschendrahtbewehrten „Deutschen Reichsgrenze“. Auf dem Kopf trägt sie einen Aluhut, auf der Brust einen Querdenken-Button neben militärischen Orden. Was sind das für wandhohe Fotografien – die derzeit im Züblin-Parkhaus in der Stuttgarter Innenstadt gezeigt werden?