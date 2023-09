1 Der Stadt ist wichtig: wer vor dem Gebäude schläft, will nicht ins Bürgerbüro, sondern zur Ausländerbehörde Foto: StZN

Geschlossene Bürgerbüros, Camper vor der Ausländerbehörde: Die Landtagspräsidentin ist nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen.











Link kopiert



Der wegen der chaotischen Zustände in und vor der Ausländerbehörde gemeinsam mit OB Frank Nopper (CDU) in der Kritik stehende Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) wehrt sich gegen Vorwürfe der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu diesem Aufregerthema. Aras ist die gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Stuttgart-Mitte, in dessen Zentrum sich am frühen Abend Ausländer vor der Behördentür niederlassen und auf einen persönlichen Termin am nächsten Morgen oder Mittag hoffen.