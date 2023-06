17 Die VfB-Spieler vor dem Stuttgarter Auswärtsblock in Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB steht nach dem 2:4 bei Bayer Leverkusen im Spiel gegen den VfL Bochum unter extremem Druck. Ein Sieg ist Pflicht – Sven Mislintat beschwört bereits jetzt den Zusammenhalt.









Leverkusen - Geschlossen war dieser Auftritt. Als Einheit stand die Mannschaft auf dem Platz. Die Abstände passten, die Aktionen waren abgestimmt. Man konnte sogar sagen: Die VfB-Profis traten synchron auf. Dumm nur, dass das Spiel da längst abgepfiffen war und die Kompaktheit des Teams nur vor dem spärlich besetzten Gästeblock zu beobachten war. Alle klatschten in die Hände und bedankten sich bei den mitgereisten Fans, ehe einer zum Schluss mehrfach die Faust ballte als Zeichen des Kampfeswillens und des Zusammenhalts. Sportdirektor Sven Mislintat gab nach dem 2:4 bei Bayer Leverkusen am Samstagabend den Einpeitscher vorm Block. Dann gab er sich noch selbst die Faust, mit der er sich mehrfach mit Verve in die andere Hand schlug.