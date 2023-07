1 Bisher waren die SSB in Stuttgart der Goldstandard der Zuverlässigkeit. Ist es damit nun vorbei? Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach der S-Bahn stehen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) vor einem Offenbarungseid: Mangels Stadtbahnfahrern fallen vor und in den Sommerferien Züge aus. Jetzt äußert sich das Unternehmen zum Fahrplanchaos.









Ein spürbarer Mangel an Stadtbahnfahrern hat in den vergangenen Wochen den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zunehmend den Fahrplan verhagelt. Das ÖPNV-Unternehmen, welches das Problem bisher gegenüber den Fahrgästen nicht offen kommuniziert hat, ist nun gezwungen zu reagieren: Von diesem Dienstag bis zum 30. Juli wird der Fahrplan ausgedünnt. Kunden müssen also vor der Fahrt auf die Fahrplanauskunft im Internet zurückgreifen oder auf den elektronischen Fahrtenanzeiger am Bahnsteig schauen, um zu wissen, ob einzelne Fahrten ausfallen.