Krise am Immobilienmarkt: Neue Hoffnung auf Häuser im Baugebiet

Krise am Immobilienmarkt

1 Bis Sommer soll an den Erschließungsarbeiten in Kleinbottwar ein Knopf dran sein. Foto: Werner Kuhnle

Die Stadt Steinheim versucht im nun schon dritten Anlauf, Plätze im Neubaugebiet in Kleinbottwar zu verkaufen. Besser läuft die Vermarktung in Großbottwar, nur ein Gebäudetyp ist ein Sorgenkind.











Link kopiert



Die Bauwirtschaft schlägt seit Monaten Alarm, leidet unter gestiegenen Zinsen sowie hohen Energie- und Materialpreisen. Die Zahl der Genehmigungen im Wohnungsbau sei seit Sommer um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen, klagt der Branchenverband in Baden-Württemberg. Eine volle Breitseite der Krise hat auch die Stadt Steinheim abbekommen. Sie lässt gerade aufwändig in terrassierter Lage im Ortsteil Kleinbottwar ein sieben Hektar großes Baugebiet erschließen, hatte aber in einer jüngsten Bieterrunde kein einziges Grundstück verkauft. Nun nimmt die Kommune einen neuen Anlauf – und hofft auf eine Trendumkehr.