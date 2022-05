1 Von gestohlenen Fahrrädern bleibt meist nicht mal ein Schatten. Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Fahrräder sind ein begehrtes Beutestück für Einbrecher, Diebe und Hehler. Bei den Gewinnmargen verschätzen sie sich manchmal aber.















Link kopiert

Dieses Fahrrad ist für einen mutmaßlichen Dieb dann doch eine Nummer zu groß gewesen. Jedenfalls hat ein 23-Jähriger selbst kräftig dazu beigetragen, dass ein Geschäft mit einem gestohlenen Rennrad völlig danebenging. Der Mann sitzt nun hinter Gittern – schon wieder.

Nicht immer sind Dumpingpreise ein Kaufanreiz. Manchmal sind sie höchst verdächtig. Etwa dann, wenn der Wert und das Angebot deutlich auseinanderliegen. Laut Polizei bot ein 23-Jähriger am vergangenen Freitagmorgen ein hochwertiges Rennrad des Herstellers Orbea vor einer Einrichtung an der Hauptstätter Straße zum Verkauf an. 50 Euro wollte er dafür haben, was für das Klientel dort ein verlockender Preis sein sollte. Allerdings ist dieses Fahrrad nach ersten Schätzungen eher 3000 Euro wert – und daher wohl von zweifelhafter Herkunft. Ein skeptischer Interessent informierte die Polizei – und die stieß auf den wahren Kern der Geschichte. „Die Rahmennummer des Rads war im Fahndungssystem ausgeschrieben“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn, „es war zwei Tage zuvor gestohlen worden.“

Jetzt sitzt der junge Mann wieder

Die Ermittlungen ergaben, dass das Rennrad am Mittwoch zwischen 21 und 22.15 Uhr in der Innenstadt im Bereich der Bolzstraße beim Palast der Republik spurlos verschwunden war. Der Täter hatte das Schloss knacken können und das Fahrrad mitgenommen. Die Polizei nahm den tatverdächtigen 23-Jährigen fest. Der ist in den Dateisystemen freilich kein Unbekannter: Der Mann war erst im März dieses Jahres aus der Haft entlassen worden, wo er wegen Drogendelikten und Diebstählen einsaß. Unter anderem hatte er im September 2021 ein Fahrrad gestohlen. Er sitzt in U-Haft.

Weitere Diebstähle in Tiefgaragen

Allerdings gibt es weiterhin Fahrraddiebstähle – und dafür brechen die Täter auch in Garagen ein. So haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag drei Fahrräder im Wert von etwa 7000 Euro aus zwei Tiefgaragen an der Burgstallstraße im Stuttgarter Süden und der Sattelstraße in Untertürkheim gestohlen.