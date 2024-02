Kriminalität in Spanien: Drogenschmuggler töten zwei Polizisten bei Verfolgungsjagd mit Booten

Kriminalität in Spanien

1 Die Schmuggler rammten ein Polizeiboot bei einer Verfolgungsjagd. Dabei kamen zwei Beamte ums Leben. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Beamten starben, als Drogenschmuggler mit ihrem Boot das Polizeiboot rammten. Bei dem Versuch, Kriminelle festzunehmen, seien in Barbate zudem zwei weitere Polizisten verletzt worden, teilten die Behörden am Samstag mit.











Tödliche Motorboot-Verfolgungsjagd der Polizei mit Drogenschmugglern in einem südspanischen Hafen: Bei dem Versuch, die Kriminellen festzusetzen, wurden in Barbate zwei Polizisten getötet und zwei weitere verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Die Angehörigen der Guardia Civil starben nach Angaben aus Polizeikreisen, als die Drogenschmuggler mit ihrem Boot das Polizeiboot rammten. Innenminister Fernando Grande-Marlaska sprach von „Mord“, acht Verdächtige wurden festgenommen.