Kriminalität in Deutschland

In den Jahren 2017 bis 2021 nahm die Kriminalität in Deutschland ab. Dass die Kurve seit 2022 nach oben zeigt, ist ein Problem – für Bundesinnenministerin Faeser und für die Gesellschaft.











Die Polizei hat im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Laut der am Dienstag veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2023 nahm auch die Gewaltkriminalität zu.