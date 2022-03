1 Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny appelliert an Russen und Belarussen, die Stimme gegen Putin zu erheben. (Archivbild) Foto: dpa/Pavel Golovkin

Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ruft auf Twitter zu täglichen Protesten in Russland auf. Immer um 19 Uhr sollen alle Russen auf die Straße gehen und ihre Stimme gegen den Krieg erheben – an Wochenenden um 14 Uhr.















Moskau - Der berühmte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hat am Mittwoch auf Twitter alle Russen dazu aufgerufen, täglich gegen Putins Ukraine-Krieg zu demonstrieren. Demnach sollen sie sich jeden Tag in jeder Stadt um 19 Uhr auf öffentlichen Plätzen versammeln, an Wochenenden um 14 Uhr. „Putin ist nicht Russland“, twitterte Nawalny, dem 2,6 Millionen Menschen dort folgen.

Dabei bleibt der Aufruf nicht auf russisches Staatsgebiet beschränkt. „Wo immer sie sind, in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten, gehen Sie gehen an jedem Wochentag auf den Hauptplatz ihrer Stadt“, so Nawalny, der den Text sowohl in russischer als auch in englischer Sprache in sozialen Netzwerken verbreitete. Er bittet darum, den Aufruf zu verbreiten und sich nicht einschüchtern zu lassen – jeder inhaftierte Mensch müsse durch zwei neue Protestierende ersetzt werden.

Navalny wurde aufgrund seiner Kreml-kritischen Aktivitäten mehrfach inhaftiert, ihm nahe stehende Organisationen mit einem Arbeitsverbot belegt. 2020 wurde ein Giftanschlag auf ihn verübt. Navalny macht russische Geheimdienste dafür verantwortlich, der Kreml dementiert, etwas damit zu tun zu haben.