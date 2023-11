Krieg im Nahen Osten: Vierjährige überlebte Hamas-Horror unter Leiche ihres Vaters

1 Die dritte Gruppe freigelassener Geiseln der islamistischen Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs den Gazastreifen verlassen. Foto: dpa/Leo Correa

Am 7. Oktober verübten Hamas-Terroristen ein beispielloses Massaker an israelischen Zivilisten. Ein kleines Mädchen überlebte den Horror und wurde mit etwa 240 anderen Menschen nach Gaza verschleppt. Nun kam die Kleine frei – doch ihre Eltern wird das Kind nie wieder sehen.











Das Schicksal eines vierjährigen von der islamistischen Hamas freigelassenen US-amerikanischen Mädchens bewegt die Herzen vieler Menschen. Die Kleine musste vor ihrer Verschleppung in den Gazastreifen die Ermordung ihrer beiden Eltern mit ansehen. An jenem 7. Oktober war die damals Dreijährige mit ihren beiden 10 und 6 Jahre alten Geschwistern gerade zu Hause in einem Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen, als die Terroristen der Hamas einfielen und vor den Augen der drei Kinder die Mutter erschossen, wie US-Medien berichteten. Als ihr Vater sich schützend über seine Tochter legte, sei auch er erschossen worden. Ihre Geschwister überlebten, weil sie sich in einem Schrank versteckten, wo sie 14 Stunden lang ausgeharrt hätten, bevor sie gerettet wurden, hieß es.