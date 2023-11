Krieg im Nahen Osten: Unter freigelassenen Geiseln auch vier Deutsche

1 Am Freitag ist eine erste Gruppe von Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen worden. Foto: dpa/Mohammed Talatene

Sie hatten unermüdlich für ihre Freilassung gekämpft - nach sieben Wochen Geiselhaft im Gazastreifen können die Angehörigen von vier deutschen Staatsbürgerinnen ihre Liebsten wieder in die Arme schließen.











Unter den am Freitag im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind auch vier Deutsche. Das bestätigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitagabend. „Ich bin unendlich erleichtert, dass soeben 24 Geiseln aus Gaza freigekommen sind, darunter vier Deutsche, dass ein Vater nach 49 Tagen der Hölle, des unglaublichen Bangens, endlich seine zwei kleinen Töchter, seine Ehefrau wieder sicher in die Arme schließen kann“, sagte sie am Rande des Grünen-Parteitags in Karlsruhe.