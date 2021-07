Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg

1 Das Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Im Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg sind die Hürden für Impfwillige nun noch einmal deutlich gesenkt worden. Bereits vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit.

Ludwigsburg - Damit auch die letzten Impfwilligen einen Piks bekommen, hat die Kreisverwaltung die Hürden für eine Coronaimpfung nochmal deutlich gesenkt. Seit diesem Montag können Interessenten auch ohne Termin ins Kreisimpfzentrum (KIZ) kommen. Wie sich in den vergangen Wochen gezeigt hatte, ist die Terminvergabe nach wie vor eines der größten Hemmnisse für diejenigen, die sich impfen lassen wollen, es bislang aber nicht geschafft haben.

Impfungen ohne Termin sind fortan täglich ab 9 Uhr im KIZ in der Grönerstraße 33 in Ludwigsburg möglich. Dass jeder Interessierte auch eine Dosis bekommt, kann das Landratsamt aber nicht garantieren. „Die Impfungen finden statt, bis das Tagesmaximum erreicht ist“, heißt es in einer Mitteilung. Für die Impfungen ohne Termin kann es zu Wartezeiten kommen.

Zweittermine können vorverlegt werden

Je nach Verfügbarkeit können Impflinge zwischen den mRNA-Impfstoffen von Moderna oder Biontech oder dem Vakzin von Astrazeneca wählen. Der zweite Impftermin wird vor Ort vergeben, bereits vereinbarte Termine sind weiterhin gültig. Seit Anfang der Woche können zudem Zweitimpfungen (Termine ab 19. Juli) im Kreisimpfzentrum vorgezogen werden.

Der Mindestabstand zwischen den Impfungen muss allerdings eingehalten werden. Bei Biontech beträgt er mindestens drei Wochen, bei Moderna vier. Mit Astrazenca geimpfte Personen müssen – wenn sie beim Impfstoff bleiben – zwischen neun und zwölf Wochen warten. Wird der Impfstoff gewechselt, beträgt der empfohlene Abstand mindestens vier Wochen.

