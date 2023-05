1 David Jackson erobert die Herzen in der TV-Datingshow „Bachelor“. Foto: dpa/--

Da ist der Kreisch-Alarm schon vorprogrammiert: RTL-Bachelor David Jackson macht einen Besuch in seiner Heimat Stuttgart. Was Fans wissen müssen, wenn sie ein Selfie mit dem TV-Rosenkavalier ergattern wollen.









Seine Heimatstadt Stuttgart liegt im „sehr, sehr, sehr“ am Herzen – das betont David Jackson in dem kurzen Video auf Instagram. Mit einem breiten Lächeln kündigt der aktuelle RTL-Bachelor seine Visite in der Schwaben-Metropole an: Wie viele seiner Vorgänger macht er Halt im Milaneo im Europaviertel.