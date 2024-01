1 Laut Polizei war der Lkw-Fahrer sturzbetrunken. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Ein Lkw knallt gegen eine Betonmauer, es entsteht ein hoher Sachschaden. Die Ursache könnte sein, dass der Fahrer viel zu viel intus hatte.











Ein betrunkener Fahrer hat bei einem Unfall mit seinem Lastwagen im Kreis Schwäbisch Hall einen Schaden von rund 120 000 Euro verursacht. Der 41-Jährige sei vermutlich wegen seines Alkoholpegels am Dienstag von einer Straße in Oberrot abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.