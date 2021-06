1 Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einer Linkskurve. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Mann kommt mit seinem dreirädrigen Motorrad zu weit in einer Linkskurve nacht rechts und stürzt. Ein Rettungshubschrauber bringt den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik.

Gernsbach - Ein 55-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Sturz mit seinem dreirädrigen Motorrad auf der B462 zwischen Langenbrand und Weisenbach (Kreis Rastatt) lebensgefährlich verletzt worden. Er war in einer Linkskurve zu weit nach rechts gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. An seinem Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die B462 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.