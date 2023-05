1 Spritzen werden im Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg wohl erst ab dem 22. Januar aufgezogen. Foto: dpa/Frank Molter

Weil zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht, kann das Impfenzentrum in der Ludwigsburger Weststadt nicht wie geplant an den Start gehen. Mobile Impfteams aus dem Kreis sind zwar bereits unterwegs, aber auch ihnen fehlt das Vakzin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Ein wenig kann Landrat Dietmar Allgaier (CDU) den Frust derer, die sich gern gegen das Coronavirus impfen lassen würden, verstehen. Die rasche Entwicklung eines Impfstoffs sei zwar mehr als erfreulich, der Bund und das Land Baden-Württemberg hätten mit vollmundigen Ankündigungen aber eine Erwartungshaltung bei der Bevölkerung geschaffen – und diese Erwartungen würden nun enttäuscht. Eigentlich hätten am Freitag, 15. Januar, die ersten Dosen des Coronavakzins im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Ludwigsburg verabreicht werden sollen. Senioren wird man in der Halle aber nicht antreffen, denn der Startschuss der baden-württembergischen Impfkampagne ist verschoben. Grund sind massive Probleme bei der Impfstofflieferung.