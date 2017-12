Kreis Ludwigsburg Nachtbaustelle löst Stau auf der A81 aus

Von sada 14. Dezember 2017 - 13:53 Uhr

Der Stau auf der A81 kommt für viele mitten in der Nacht unverhofft. Foto: dpa

Wer zurzeit nachts auf der A81 zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim unterwegs ist, wird von plötzlichem Rückstau an einer Fahrbahnverengung überrascht.

Freiberg/Neckar - Nachts geht es auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim zurzeit oft nur im Schritttempo vorwärts. Der Grund für die Verkehrsbehinderung ist eine Nachtbaustelle auf der Höhe von Freiberg am Neckar. Zwischen 22 und 5 Uhr sind deswegen hier zwei Fahrbahnstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt. Dem Verkehr in nördlicher Richtung steht somit sieben Stunden lang nur eine Spur zur Verfügung. Abend für Abend stauen sich deswegen die Autos und Lastwagen vor der Baustelle. Extrem staue sich der Verkehr aber nicht, sagt die Polizei.

Ab Samstag sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein

Grund für das Geduldsspiel der Autofahrer sind Bauarbeiten an der Neckarbrücke bei Freiberg. Laut dem Regierungspräsidium werden dort Fahrbahnlager ausgetauscht. Von Samstag an soll es in diesem Bereich aber wieder wie gewohnt rollen, die Baustelle wird geräumt.