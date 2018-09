Kreis Ludwigsburg Mann stürzt in Weinberg ab und verletzt sich

Von red 22. September 2018 - 16:27 Uhr

Ein Mann ist bei Arbeiten im Weinberg abgestürzt (Symbolbild). Foto: dpa

Bei Schnittarbeiten in einem Weinberg im Kreis Ludwigsburg ist ein 74-Jähriger abgestürzt und wurde dabei verletzt. Feuerwehr und Notarzt mussten den Mann bergen und in ein Krankenhaus bringen.

Neckarweihingen - Ein 74-Jähriger ist am Samstagvormittag in den Steillagen der Weinberge nördlich der Landesstraße 1100 zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) abgestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Der Mann war nach Aussagen der Polizei bei Schnittarbeiten in einem Weinberg über eine Mauer abgestürzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, über die Art seiner Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Während den 30-minütigen Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße in diesem Bereich voll gesperrt.