Ein angeblicher Bauarbeiter wollte den Wasserdruck in der Wohnung einer Seniorin in Kornwestheim überprüfen. Stattdessen stahl er Schmuck. Ein 43-Jähriger in Ludwigsburg erhielt unterdessen einen Anruf von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Und auch sie hatten nichts Gutes im Sinn.

Betrüger bringen im Kreis Ludwigsburg immer wieder Bürger mit fiesen Tricks um ihr Geld und ihre Wertsachen. Jüngst hat es wieder zwei solcher Vorfälle gegeben, in beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

Wasserleitung soll bei Bauarbeiten beschädigt worden sein

Montagmorgen hatte sich ein Betrüger in Kornwestheim als Bauarbeiter ausgegeben und so Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Er klingelte gegen 9.15 Uhr an ihrer Tür in der Sofienstraße behauptete, dass bei Baggerarbeiten eine Wasserleitung beschädigt worden sei, weshalb er nun den Wasserdruck in ihrem Bad überprüfen müsse. Der Unbekannte hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass kurz darauf auch der Sohn der Seniorin vorbeikommt, woraufhin er wieder ging – mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in den Taschen. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten, circa 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug Arbeitskleidung in Form einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Als Bankmitarbeiter hatten sich dagegen Betrüger am Samstagabend gegenüber einem 43-Jährigen aus Ludwigsburg ausgegeben. Sie informierten ihn am Telefon, dass Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto festgestellt worden sein. Anschließend überredeten die Täter den Mann dazu, per Online-Banking eine Überweisung von mehreren Tausend Euro zu autorisieren. Erst am Sonntag bemerkte der Geschädigte den Betrug, meldete sich bei seiner Bank und erstattete Anzeige.