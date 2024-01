Kreis Konstanz: Mit Neuwagen beladener Anhänger kippt um – halbe Million Euro Schaden

1 Ein mit Neuwagen beladener Anhänger ist im Kreis Konstanz umgekippt (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Teurer Unfall auf glatter Straße: Im Kreis Konstanz kippt ein mit Neuwagen beladener Anhänger eines Lastwagens um. Und das hat auch für einen anderen Autofahrer Folgen.











Ein mit Neuwagen beladener Anhänger eines Autotransporters ist auf glatter Straße bei Tengen (Kreis Konstanz) umgekippt. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 36-jährige Fahrer hatte wegen Eisregens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. In der Folge kippte der Anhänger um, während der Lastwagen stehen blieb. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen laut Polizei unverletzt.