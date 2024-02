Kreis Karlsruhe: Ehepaar soll 63-Jährigen getötet haben – Zeugen gesucht

3 Das verdächtige Ehepaar soll einen Mann aus ihrem weiteren familiären Umfeld getötet haben. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Die Polizei nimmt am Flughafen Straßburg ein Ehepaar fest, die verdächtigt werden, einen 63-Jährigen Bekannten getötet zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen weißen SUV am Tatort gesehen haben.











Die Polizei hat am Sonntagabend einen 51-jährigen Mann und seine 44-jährige Ehefrau am Flughafen Straßburg vorläufig festgenommen, weil sie einen 63-Jährigen getötet haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 63-Jährige am Morgen des 2. Februars mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen tot neben einem Fahrzeug im Wald bei Pfinztal-Söllingen im Kreis Karlsruhe aufgefunden.