An einer Schule in Karlsruhe wird am Freitagmorgen ein sogenannter Amokalarm ausgelöst. An einer anderen im Kreis gibt es ebenfalls so einen Alarm. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.









An zwei Schulen im Kreis Karlsruhe ist am Freitag ein Amokalarm ausgelöst worden. Gut zwei Stunden nach dem ersten Alarm an der Europäischen Schule im Karlsruher Vorort Waldstadt konnten die Beamten hier Entwarnung geben. Das Gebäude sei durchsucht worden, teilten die Ermittler bei Twitter mit. Nun werde zur Ursache der Alarmauslösung ermittelt.

Der Bereich rund um die Schule war weitläufig abgesperrt worden.

An einer Schule in der Gymnasiumstaße in Stutensee-Blankenloch gab es eine Stunde später ebenfalls einen Alarm. Auch dort ist die Polizei mit verstärkten Kräften vor Ort, auch dort durchsuchten Beamte das Gebäude, wie die Sprecherin sagte. Zunächst hätten sie nichts Auffälliges festgestellt.

Weil Sperrungen eingerichtet wurden, kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.