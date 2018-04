Kreis Karlsruhe 14-Jähriger stirbt bei Unfall mit Quad

Von red/dpa 09. April 2018 - 14:22 Uhr

Im Kreis Karlsruhe kam es zu einem tragischen Unfall mit einem Quad. Foto: AP

Tragischer Unfall im Kreis Karlsruhe: Ein Unfall mit einem Quad kostet einem 14 Jahre alten Jungen das Leben.

Bruchsal - Ein 14 Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Der Jugendliche war mit dem Fahrzeug von einem Feldweg in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) abgekommen und mit dem Quad umgekippt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Fahrzeug begrub den Jungen unter sich. Er wurde nach dem Unfall am Sonntag in eine Klinik gebracht, dort starb er an seinen Verletzungen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.