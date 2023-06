1 Worum es bei dem Streit ging, dazu hat die Polizei zunächst keine Angaben gemacht – inzwischen gibt es eine Vermutung. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein 15-Jähriger sticht in Bad Rappenau im Kreis Karlsruhe auf einen 13-Jährigen ein. Das Opfer wird dabei schwer verletzt.









Ein Jugendlicher soll in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) auf offener Straße zweimal mit einem Messer auf ein Kind eingestochen haben. Der 15-Jährige sei zuvor mit dem 13-Jährigen in Streit geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge seien persönliche Differenzen und Vorfälle in der Vergangenheit Auslöser des Streits gewesen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft schriftlich mitteilte. Auch eine Beziehung des Beschuldigten mit einem Mädchen soll vermutlich eine Rolle bei dem Streit gespielt haben, ergänzte die Staatsanwaltschaft am Freitagmittag.