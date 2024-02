Kreis Esslingen: SUV-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

1 Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt wegen des Verdachts einer Unfallflucht in Aichtal (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Bei einem Verkehrsunfall in Aichtal (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag ein Fußgänger verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, weil der Unfallverursacher flüchtete.











Wegen des Verdachts einer Unfallflucht in Aichtal (Kreis Esslingen) ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen unbekannten SUV-Fahrer. Wie die Polizei mitteilt, soll der Unbekannte in der Nacht zum Freitag mit seinem schwarzen SUV an der Einmündung Grötzinger- und Alte Poststraße einen Fußgänger angefahren haben. Der unbekannte SUV-Fahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Grötzinger Straße von Neckartailfingen kommend in Richtung Grötzingen unterwegs.