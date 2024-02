Im Kreis Esslingen hat ein Lotto-Glückspilz auf die sechs Richtigen gesetzt und bei der 6-aus-49-Ziehung am Samstag knapp 820 000 Euro gewonnen. Schlüssel zum Glück waren die Gewinnzahlen 1, 19, 33, 37, 39 und 47. Nur die Superzahl 6 fehlte zum Knacken des millionenschweren Jackpots.

Aber auch mit dem „Sechser“ dürfte die Freude groß sein. Denn die Tipperin oder der Tipper darf sich über einen Gewinn von genau 819 532,60 Euro freuen – und zwar komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit für solch einen Treffer liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Lesen Sie auch

Wer hinter dem oder der Glücklichen steckt, war Lotto Baden-Württemberg am Montag noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle im Westen des Landkreises abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Gewinnerin oder der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen.