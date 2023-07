Im Kreis Esslingen kam es am Wochenende zu mehreren Vorfällen in Freibädern. Mehrere Personen wurden belästigt, zudem kam es zu einer Prügelei. Die Polizei ermittelt, die betroffenen Bäder sprachen Hausverbote aus.

Am Wochenende musste die Polizei im Kreis Esslingen mehrfach in verschiedene Freibäder ausrücken. Mehrere Personen wurden von zwei Männern belästigt, zudem kam es im Neckarfreibad in Esslingen zu einer Schlägerei, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte.

Am Samstag hat ein 42-Jähriger im Freibad in Lenningen offenbar wiederholt andere Badegäste, darunter auch Kinder, belästigt – schließlich verständigten Zeugen die Polizei. Er soll ein Kleinkind am Beckenrand an den Armen angefasst haben und einen Zehnjährigen unter den Achseln hochgehoben haben. Danach soll er zwei zwölfjährige Jungen und eine 44 Jahre alte Frau an den Beinen und Füßen berührt haben. Die Polizei nahm den Mann gegen 16.20 Uhr mit zum Polizeirevier. Ihn erwartet nun eine Anzeige, außerdem erhielt er ein Hausverbot.

15-Jährige wird in Kirchheim belästigt

Am Sonntag belästigte ein 20-Jähriger im Freibad in Kirchheim eine 15-Jährige. Das Mädchen hielt sich mit Freundinnen im Strudelbecken auf, als gegen 17.30 Uhr mehrere junge Männer hinter den drei Mädchen hinterher schwamm. Der 20-Jährige soll der 15-Jährigen dann unter Wasser an den Po gefasst haben. Sie vertraute sich einem Bademeister an, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die Gruppe der jungen Männer wurde aus dem Freibad verwiesen, der 20-Jährige sieht außerdem einer Anzeige entgegen.

Wenig später wurde die Beamten dann wegen eines eskalierten Streits ins Neckarfreibad in Esslingen gerufen. Dort waren aus noch unbekannten Gründen zwei Personengruppen in eine Schlägerei geraten. Dabei wurde ein 23-Jähriger leicht verletzt. Als die Polizei kurz nach 18 Uhr eintraf, waren seine Kontrahenten bereits geflüchtet. Die Hintergründe und der genaue Ablauf sind unklar, die Polizei ermittelt.