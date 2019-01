Kreis Böblingen Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung in Altdorf

Von aim 22. Januar 2019 - 11:23 Uhr

Bei einem Unfall in Altdorf im Kreis Böblingen sind zwei Peugeots zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Hildrizhauser Straße war am Abend komplett gesperrt.





Altdorf - Am Montagabend gegen 17 Uhr hat es in Altdorf (Kreis Böblingen) gekracht. Wohl wegen eines Vorfahrtsfehlers kollidierten zwei Autos miteinander. Die Fahrerinnen der beiden Peugeots zogen sich leichte Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei wollte die 39-jährige Fahrerin eines blauen Peugeot 207 von der Würmstraße in die vorfahrtsberechtigte Hildrizhauser Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Peugeot 208 einer 22-Jährigen, die auf der Hildrizhauser Straße fuhr. Die beiden Fahrerinnen wurden nach der Kollision mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge, an denen ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden ist, waren nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Hildrizhauser Straße für eine Stunde voll gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.