1 Traktoren sollen mit niedriger Geschwindigkeit auf A 81 unterwegs gewesen sein. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Am Dienstag waren offenbar Traktoren auf der A 81 unterwegs und bremsten dort den Verkehr aus. Die Polizei ermittelt.











Die Verkehrspolizei Ludwigsburg ermittelt gegen die Fahrerinnen und Fahrer mehrerer Traktoren, die am Dienstag gegen 8 Uhr an der Anschlussstelle Gärtringen auf dei A 81 in Richtung Stuttgart (Kreis Böblingen) aufgefahren sind.