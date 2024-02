Kreis Böblingen: Bauunternehmer und Bruder in U-Haft

Bauunternehmer und Bruder in U-Haft

Ein Bauunternehmer und sein Bruder sitzen nach Durchsuchungen des Zolls im Kreis Böblingen in Untersuchungshaft. Was war passiert?











Ein Bauunternehmer und sein Bruder sitzen nach Durchsuchungen des Zolls im Kreis Böblingen in Untersuchungshaft. Der 40 Jahre alte Firmeninhaber soll sich illegal in Deutschland aufgehalten haben und stehe im Verdacht, mehrere Landsleute ohne Aufenthaltserlaubnis beschäftigt zu haben, teilte das Hauptzollamt Stuttgart am Donnerstagabend mit. Er habe einige seiner Mitarbeiter nicht zur Sozialversicherung angemeldet.