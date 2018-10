Kreis Biberach Gülle aus Biogasanlage flutet Bauernhof

Von red/dpa/lsw 27. Oktober 2018 - 16:35 Uhr

Der Güllebehälter war im unteren Bereich aufgerissen und die Gülle verteilte sich über das umliegende Gelände. Foto: dpa

Etwa 400.000 Liter Gülle sind am Samstag aus einer kaputten Biogasanlage in Riedlingen im Kreis Biberach ausgelaufen. Die benachbarten Landwirte rückten an, um die Gülle auf den Feldern zu verteilen.

Riedlingen - Aus einer kaputten Biogasanlage in Riedlingen (Kreis Biberach) ist am Samstag eine große Menge Gülle ausgelaufen. Die Polizei machte zunächst noch keine näheren Angaben zu dem Vorfall auf einem Bauernhof. Nach einem Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ beträgt der Schaden mehrere Hunderttausend Euro, es seien rund 400.000 Liter aus dem Behälter geflossen. Auf Fotos ist zu sehen, dass der Güllebehälter im unteren Bereich aufgerissen ist und sich die Gülle über das umliegende Gelände verteilt hat.

Dem Bericht zufolge hatten die Landwirte einen dumpfen Knall gehört und angesichts des Schadens die Gas- und Stromzufuhr unterbrochen. Mehrere Bauern halfen anschließend, die Gülle abzupumpen und auf Feldern zu verteilen. Auch die Feuerwehr rückte an.