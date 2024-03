Prinzessin Kate hat ihre Krankheit nach eigenen Worten erst ihren Kindern erklären wollen. Es habe nicht nur Zeit gebraucht, sich von der Operation zu erholen, um die Behandlung beginnen zu können. „Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um alles George, Charlotte und Louis auf eine Weise zu erklären, die für sie angemessen ist, und um ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird“, sagte Kate in einem am Freitagabend veröffentlichten Videobotschaft.

Darin machte die 42-Jährige öffentlich, dass Tests nach ihrer Operation im Bauchraum ergeben hätten, dass Krebs vorhanden war, und sie nun vorsorglich Chemotherapie bekommt. Ihr gehe es gut und sie werde jeden Tag stärker, indem sie sich auf die Dinge konzentriere, die ihr bei der Genesung helfen - ihrem Geist, ihrem Körper und ihrer Seele.

Kate ist mit dem britischen Thronfolger Prinz William verheiratet. Sie beschrieb es als große Quelle des Trosts und des Rückhalts, ihren Mann an ihrer Seite zu haben. Sie sprach auch über die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit, die ihr so viele Menschen gezeigt hätten. „Das bedeutet uns beiden so viel.“

„Wir hoffen, dass Sie verstehen werden, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann“, sagte Kate, deren Abwesenheit zuletzt für viele Spekulationen gesorgt hatte. Ihre Arbeit habe ihr immer viel Freude bereitet und sie freue sich darauf, wieder zurück zu sein, wenn es möglich ist. Für den Moment aber müsse sie sich darauf konzentrieren, wieder ganz gesund zu werden.