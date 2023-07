Krankenhäuser in der Region Stuttgart

Ständig neue Ankündigungen und Gesetze in Berlin, Erfolg wird bestraft: Die kommunalen Krankenhäuser der Region drohen, sich zu kannibalisieren. Das kann nicht so weitergehen, findet Rafael Binkowski.









Ludwigsburg - Mehr Optimierung, Komprimierung und Zentralisierung geht kaum noch. Die Regionale Kliniken Holding mit neun Krankenhäusern in fünf Landkreisen, eine selbst für Insider kaum noch überschaubare Struktur von Tochterfirmen hat mit dem herkömmlichen Kreiskrankenhaus der 90er Jahre nichts mehr zu tun, im Landkreis konzentriert sich alles auf die beiden großen Häuser in Ludwigsburg und in Bietigheim-Bissingen, die restlichen Standorte sind für Spezial- und Nebendisziplinen reserviert. Das ging ohne größeren kommunalpolitischen Flurschaden über die Bühne – und zeitigt mit zunehmend positiven Bilanzzahlen auch fiskalisch Erfolge.