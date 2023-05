1 Die Führung des Krankenhauses Ludwigsburg und der anderen RKH-Häuser steht im Fokus. Foto: Werner Kuhnle

Der Geschäftsführer der Regionalen Kliniken Holding (RKH), Jörg Martin, wird seinen Posten für weitere zwei Jahre behalten. Die Aufsichtsräte der Gesamtholding folgten in ihrer Sitzung am Dienstagabend im Großen und Ganzen einem Vorschlag ihres Vorsitzenden Dietmar Allgaier. Mit einer leichten Akzentverschiebung, denn der hatte eine Verlängerung von 24 bis 36 Monaten in die Debatte geworfen. Aus Karlsruhe kam jedoch der Vorschlag, 24 Monate zu verlängern – und nur im Bedarfsfall noch einmal ein Jahr draufzusetzen.