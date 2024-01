Krankenhäuser im Kreis Ludwigsburg: Große Verunsicherung nach Kündigung der Klinikchefin

1 Die Regionale Kliniken Holding steht vor einem Umbruch. Unter anderem geht es auch um die Zukunft des Standortes in Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle

Die Bestürzung über Anne Matros’ Kündigung ist groß – bei Mitarbeitern und im Kreistag. Der Betriebsratsvorsitzende kritisiert auch Geschäftsführer Jörg Martin.











Die Nachricht von der Kündigung der Regionaldirektorin der RKH Kliniken in Ludwigsburg und Bietigheim, Anne Matros, schlägt Wellen. Der Bericht unserer Zeitung hat am Mittwochabend in Whats-app-Gruppen der Belegschaft die Runde gemacht. Matros ist beliebt, entsprechend groß ist die Bestürzung. Von einer „Katastrophe“ ist die Rede. „Wo soll das Ganze noch enden, wenn so jemand das Haus verlässt?“, fragt eine Mitarbeiterin.