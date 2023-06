2 Christine Klein-Seeger vor dem Schild, das viral ging: 1,3 Millionen Mal wurde es auf Facebook angeklickt. Foto: Geideck

Ein Hilferuf, der viral geht: Bereits 1,3 Millionen Mal wurde das Foto von dem Schild angeklickt, mit dem das "Krabba-Nescht" zu mehr Freundlichkeit gegenüber seinen Kellnern bittet. Zuvor hat es einen ungeheuerlichen Vorfall gegeben.









Calw - Am Ende wusste sich Christine Klein-Seeger nicht mehr anders zu helfen, als zum Stift zu greifen und auf ein Schild zu schreiben: "Bitte seien Sie nett zu unserer Bedienung. Noch immer sind Kellner schwerer zu bekommen als Gäste." Denn das, was zuvor passiert war, brachte die Geschäftsführerin des "Krabba-Nescht" in Holzbronn zur Verzweiflung: Eine 22-jährige Kellnerin hatte erst ihren zweiten Tag in dem beliebten Ausflugslokal, war noch in der Einlernphase – und wurde dann so sehr von einem Gast angeschnauzt, dass sie weinen musste. Klein-Seeger: "Das Mädchen hatte wirklich alles gegeben. Und dann meinte der Gast, sie solle mal die Füße in die Hand nehmen und seinen Tisch schneller abräumen."