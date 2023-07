Kritik am Bund beim Start der Bürgertests

Kostenlose Schnelltests in Stuttgart

1 Einmal pro Woche kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger auf Corona testen lassen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am ersten Tag des erweiterten Testprogramms herrscht noch eine gewisse Unsicherheit bei den Beteiligten. Nicht alle Testzentren boten schon die neuen kostenlosen Schnelltests an, weil die Testverordnung aus Berlin dafür noch gar nicht vorlag.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am ersten Tag der kostenlosen Coronaschnelltests für alle ist der Betrieb in den von der Stadt beauftragten Testzentren verhalten angelaufen. Nicht nur viele Bürger, auch die Verantwortlichen in den Testzentren selbst waren beim Start noch etwas unsicher.