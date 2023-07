Ob neuer Handyvertrag, Finanzierung eines Autos oder Kredit für den Hausbau – früher oder später kommt fast jeder in Kontakt mit der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa). Mit Sitz in Wiesbaden erteilt sie Kreditauskünfte und liefert eine Einschätzung zur Kreditwürdigkeit.

Ende 2022 hat die Schufa die Finanzplattform Bonify gekauft. In die Finanzmanager-App wird nun der Schufa-Basisscore integriert. Über die App sollen Verbraucher diesen künftig kostenlos und jederzeit digital abrufen können. „Noch im Laufe des Jahres sollen die bei der Schufa gespeicherten Daten, die zur Ermittlung der Bonität wichtig sind, über die Bonify-App verfügbar sein“, kündigte die Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG, Tanja Birkholz, am Dienstag an. Die neue Schufa verfolge das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben.

Wie die App funktioniert

Um sie zu nutzen „ist lediglich eine Registrierung auf der Bonify-App notwendig“, heißt es auf der Schufa-Webseite. Diese kann entweder mit dem Personalausweis oder über das eigene Bankkonto erfolgen. Beim gegenwärtigen Verfahren gewähren die Nutzer Bonify mit ihrer Identifizierung 90 Tage Einblick in ihr Konto – klar getrennt von der Schufa, wie die Auskunftei versichert. Von 2024 an sollen registrierte Nutzer zudem per Push-Nachricht darüber informiert werden, wenn es in deren Schufa-Daten einen negativen Eintrag gibt. Zudem können Verbraucher auf freiwilliger Basis dann Einblicke in ihr Konto gewähren, damit die Schufa ihre Bonität besser bewerten kann.