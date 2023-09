1 Am Bahnhof von Stuttgart 21 wird weitergearbeitet. Wer die Finanzierungslücke schließt, ist weiterhin unklar. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Streit vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart um die Mehrkosten bei Stuttgart 21 kommt mühsam voran. Zur Bedeutung einzelner Passagen des 2009 geschlossenen Finanzierungsvertrags haben die Projektpartner konträre Meinungen. Im November geht es weiter.











In der Kasse von Stuttgart 21 klafft ein Milliardenloch. Der Finanzierungsvertrag, geschlossen im Jahr 2009, regelt, wer in welchem Umfang für die damals prognostizierten Kosten von 4,5 Milliarden Euro aufkommt. Nun wird Stuttgart 21 mindestens 9,8 Milliarden Euro kosten und die Bahn will gegenüber den Partnern von Land, Stadt, Region und Flughafen den Anspruch durchsetzen, den Finanzierungsvertrag so zu ändern, dass auch geklärt ist, wer mit welchen Betrag für die entstandenen Mehrkosten gerade steht.