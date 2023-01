1 Anders als bei dieser missglückten Sprengung waren die Täter in Kornwestheim erfolgreich. Foto: Archiv (7aktuell.de/Kevin Lermer)

Auf Geld und Zigaretten hatten es wohl bislang unbekannte Täter in der Kornwestheimer Enzstraße am Sonntagmorgen abgesehen.















Auf einen Zigarettenautomaten und dessen Inhalt – Zigaretten und Bargeld – hatten es bisher unbekannte Täter am Sonntag abgesehen. Dabei gingen sie mit roher Gewalt vor: Sie sprengten den in der Enzstraße in Kornwestheim aufgestellten Automaten irgendwann in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 11.15 Uhr. Die Höhe des Schadens oder Details zum Diebesgut seien unbekannt, teilt die Polizei mit. Wer etwas beobachtet oder trotz des Neujahrsfeuerwerks etwas gehört hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/110 02 05 bei der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Ludwigsburg zu melden.